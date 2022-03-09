Россия готовит новую депортацию крымских татар: для этого могут устроить теракт

Россия начала подготовку к массовой преступной депортации из Крыма крымскотатарского народа. Основанием для этого страна-агрессор объявит масштабный искусственно созданный "теракт".

Действия захватчиков могут привести к множеству человеческих жертв. Предполагается, что местом преступления станет химическое предприятие Северного Крыма, Крымский мост или другой объект инфраструктуры.

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Начало этой операции спецслужбы агрессора планировали через две – три недели после завершения полной оккупации Украины. В связи с затяжными боями россияне перенесли дату депортации до "полного контроля над территорией Одесской, Николаевской областей и левобережьем Запорожской области".

Когда они начнут эти действия в условиях стратегического поражения России на Юге Украины, пока неизвестно, но полный их отказ от этих планов усматривается маловероятным, ведь оккупанты безумно ищут "виновных" в собственных военных неудачах,

– добавили в Association of Reintegration of Crimea.

Оккупанты бегут из Крыма

В России уже не верят в возможность содержания оккупированного Крыма. Разгромленная армия оккупантов и мощные санкции неустанно ведут к краху. Подтверждает єто информация советника ОП Алексея Арестовича.

А вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что срочно увезли из Крыма семьи работников ФСБ?

– написал он.

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