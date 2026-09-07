Россия готовит новую эскалацию: Иващенко назвал признаки угрозы для стран НАТО

Начальник Главного управления разведки Олег Иващенко заявил, что Россия уже давно не в состоянии достичь своих целей в войне против Украины. В связи с этим Москва рассматривает возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО.

Страна-агрессор готовит диверсии против Альянса. Об этом разведчик рассказал в интервью "Укринформ".

Что говорят в ГУР?

Журналисты спросили, как в Главном управлении разведки оценивают вероятность нападения Кремля на страны Балтии. Иващенко подчеркнул, что в ГУР отмечают активизацию военных провокаций вблизи границ со странами НАТО, диверсии на объектах критической инфраструктуры европейских стран, операции под "чужим флагом", кибератаки и дезинформационные кампании.

По его словам, цель Москвы – заставить Европу сократить помощь Украине. Разведчик называет признаком такой эскалации – активизацию российскими спецслужбами мер гибридного воздействия в странах Альянса.

Главное управление разведки отслеживает нарушения российскими БПЛА и ракетами воздушного пространства стран восточного фланга НАТО – Румынии, Польши и стран Балтии. Иващенко упомянул о случае попадания крылатой ракеты Х-101 в Польше 30 июля.

Уже в начале полёта траектория ракеты отличалась от траектории группы ракет, запущенных по территории Украины, что свидетельствует об умышленном характере действий,

– подчеркнул разведчик.

Он отметил, что для ГУР это не стало неожиданностью, поскольку украинские разведчики располагают информацией об агрессивных намерениях Кремля в Европе. Цель Москвы – проверить "красные линии" НАТО в отношении коллективной защиты союзников в случае вооружённого нападения на одного из членов Альянса.

В дальнейшем мы прогнозируем наращивание силового давления Кремля на страны восточного фланга НАТО для проверки реакции союзников, демонстрации их неготовности к открытому противостоянию с Россией и усиления информационно-психологического воздействия на европейские страны с целью сокращения военной помощи Украине,

– заявил Иващенко.

Кроме того, начальник ГУР сообщил, что из-за огромных потерь, которые составляют от 1200 до 1500 человек убитыми и тяжелоранеными в день, Россия вынуждена привлекать наемников из других стран. Разведчик подчеркнул, что в войне против Украины участвуют граждане более 40 стран мира.