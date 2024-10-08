В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что следующие несколько дней могут быть для Украины напряженными и опасными. Если Путину не "подарили" победу, то подарят очередной теракт.

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Что должны были "подарить" Путину

В понедельник, 7 октября, Владимир Путин отмечал день рождения. Для Украины он сопровождался утренними обстрелами "Кинжалами" и "Шахедами". Впрочем, российские генералы стремились "отпраздновать" день рождения диктатора масштабнее.

Должно было быть несколько "подарков" под так называемый день рождения. Ему пытались что-то показать и предложить очередную "вундервафлю". Вот не сложилось у них с "Сарматом", не сложилось с "Охотником", который пришлось самим еще и уничтожить. Поэтому уже вообще не осталось ничего, что бы могли подарить Путину,

– отметил Роман Свитан.

Напомним, что в конце сентября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Спутниковые снимки зафиксировали большой кратер, который, вероятно, образовался в результате падения ракеты или детонации ее жидкотопливного двигателя. Это была уже четвертая неудачная попытка тестирования этой ракеты.

А вот недавно на Донецком направлении был уничтожен новейший ударный дрон россиян "Охотник". Таких у россиян было всего три единицы, а применили этот дрон впервые. Вероятнее всего, что сами же россияне поразили "Охотник" с истребителя, когда тот потерял управление.

Учитывая все, не исключаю очередную террористическую атаку, на которую могут пойти генералы в отчаянии, что не смогли порадовать своего тирана. Может быть что угодно, поэтому несколько ближайших дней надо быть в полной готовности, чтобы встретить эти "подарки" для Путина, которые полетят к нам,

– отметил полковник запаса.

Однако, в эту игру можно играть вдвоем. Ведь и Украина может также "поздравить" российского диктатора.