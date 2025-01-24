Враг готовит массированный обстрел Херсона и пригорода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Прокудина.

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Что грозит Херсону

У местных властей есть информация относительно вероятного массированного обстрела Херсона российскими силами. По словам Александра Прокудина, атака может состояться уже вскоре, в частности, с помощью ствольной и реактивной артиллерии.

Завтра, 25-го января, враг планирует с самого утра атаковать областной центр и пригород,

– говорится в сообщении чиновника.

В связи с этим руководитель Херсонской областной военной администрации советует местным позаботиться о безопасности.

24 Канал призывает находиться в укрытиях или других безопасных местах в случае объявления воздушной тревоги.

К слову, напомним, что 6 января с беспилотника ударили по общественному транспорту в Корабельном районе Херсона. Общее количество погибших достигает 2. Также в результате этого было по меньшей мере 8 пострадавших.