Ворог готує масований обстріл Херсона і передмістя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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Що загрожує Херсону

У місцевої влади є інформація стосовно ймовірного масованого обстрілу Херсона російськими силами. За словами Олександра Прокудіна, атака може відбутися вже незабаром, зокрема, за допомогою ствольної та реактивної артилерії.

Завтра, 25-го січня, ворог планує з самого ранку атакувати обласний центр та передмістя,

– ідеться у повідомленні посадовця.

У зв'язку з цим керівник Херсонської обласної військової адміністрації радить місцевим подбати про безпеку.

24 Канал закликає перебувати в укриттях або інших безпечних місцях у разі оголошення повітряної тривоги.

До слова, нагадаємо, що 6 січня з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі Херсона. Загальна кількість загиблих сягає 2. Також внаслідок цього було щонайменше 8 постраждалих.