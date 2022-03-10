Россия готовит провокации после фейков о "химическом оружии" в Украине, – Белый дом

Администрация Байдена опровергла очередной бред России о якобы подготовке в Украине провокаций с использованием химических веществ, к которым якобы причастны США. Америка предполагает, что на самом деле Москва может прибегнуть к таким провокациям.

США выполняют свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, то есть такое оружие нигде не разрабатывают. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Мы обратили внимание на лживые заявления России о якобы имеющиеся у США лабораториях по производству биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора,

– написала Псаки.

России надо вспомнить историю с "новичком"

Чиновница напомнила, что Россию неоднократно ловили на использовании химического оружия. Например, во время покушения на оппозиционера Алексея Навального и других политических врагов Путина. Более того, Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, которого обвиняли в применении химического оружия в стране.

Возможные провокации Москвы

Псаки подчеркнула, что после таких заявлений следует быть настороже, учитывая возможность применения Россией химического или биологического оружия в Украине или проведения операции "под фальшивым флагом" с его использованием".

Таким образом Кремль пытается обосновать свою дальнейшую агрессию против Украины.

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