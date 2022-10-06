Россия готовит провокации с расстрелом гражданских: уже активно ищут украиноязычных

Российские оккупанты готовят очередные провокации. Могут инсценировать расстрел гражданских, чтобы обвинить в этом Украину.

Российские военкоматы в Краснодарском крае ищут украиноязычных. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Далее этих мобилизованных планируют отправить в Херсонскую область. Их собираются использовать. Вероятно, будут забрасывать как ДРГ. Другой вариант – оккупанты могут устроить "съемки" с расстрелом гражданских под другим флагом. Очевидно, что вину за свои преступления намерены перекинуть на Украину.

У "мобиков" офицеры отбирают даже купленное снаряжение

У недавно мобилизованных россиян офицеры отбирают все снаряжение. Потому они вынуждены покупать себе все 2 раза. Первый – когда находятся на месте их сбора, а второй – перед тем, как их должны отправлять на фронт.

Более того, издеваются над ними даже мобилизованные так называемых псевдореспублик на Луганщине и Донетчине.

Кстати, в ГУР Минобороны подтверждали, что у мобилизованных врагов нет ни одежды, ни снаряжения, ни еды. Отмечалось, что им не хватает уборных, а также в помещениях отсутствует отопление.

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