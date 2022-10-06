Російські військкомати у Краснодарському краї шукають україномовних. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Далі цих мобілізованих планують відправити на Херсонщину. Їх збираються використати. Ймовірно, закидатимуть як ДРГ. Інший варіант – окупанти можуть влаштувати "зйомки" із розстрілом цивільних під іншим прапором. Очевидно, що провину за свої злочини мають намір перекинути на Україну.

У "мобіків" офіцери відбирають навіть куплене спорядження

У нещодавно мобілізованих росіян офіцери відбирають все спорядження. Тому вони вимушені купувати собі все 2 рази. Перший – коли перебувають на місці їхнього збору, а другий – вже перед тим, як їх мають відправляти на фронт.

Ба більше, знущаються з них навіть мобілізовані з так званих псевдореспублік на Луганщині та Донеччині.

До речі, у ГУР Міноборони підтверджували, що в мобілізованих ворогів немає, ані одягу, ані спорядження, ані їжі. Зазначали, що їм не вистачає вбиралень, а також в приміщеннях відсутнє опалення.

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