Однак фіксованої вартості немає – все залежить від ситуації. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Забирають абсолютно всі гроші

Звичайна людина може відкупитися сотнею доларів, якщо дуже хоче проїхати,

– повідомив кореспондент.

Натомість для українців, яких російські військові мають потенційно затримати, є окремий "прайс-лист". Окупанти їх також випускають на підконтрольні Україні території, але перед цим "витрусять" усе до останньої копійчини.

Так, гроші для росіян значно важливіші за будь-які накази керівництва. У загарбників своя мета у цій війні – прагнуть якомога більше набити собі кишені.

Кореспондент розповів про розцінки окупантів на блокпості у Василівці: дивіться відео

Ситуація у Василівці катастрофічна

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тлі анексії Росією українських територій, ситуація на окупованих землях стає жорсткішою. Люди у поліцейській формі ловлять чоловіків на вулиці, відвозять у відділок, намагаються дізнатися їхні персональні дані. Це роблять для того, щоб примусово мобілізувати українців та відправити на фронт.

Велика кількість українців, щоб урятувати своє життя та уникнути мобілізації намагаються залишити окуповані території. Через це на блокпості у Василівці виникла справжня катастрофа. За даними очільника Мелітополя, у черзі на виїзд зараз стоять більше ніж 4 500 людей.

На жаль, 3 жовтня там стався трагічний випадок, літній чоловік, що намагався потрапити на підконтрольну Україні територію, раптово загинув.

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