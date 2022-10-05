Однако фиксированной стоимости нет – все зависит от ситуации. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
Кстати "Сидят сутки в клетке": как россияне проводят фильтрацию для желающих уехать из оккупации
Забирают абсолютно все деньги
Обычный человек может откупиться сотней долларов, если очень хочет проехать,
– сообщил корреспондент.
Для украинцев, которых российские военные должны потенциально задержать, есть отдельный "прайс-лист". Оккупанты их также выпускают на подконтрольные Украине территории, но перед этим "вытряхивают" все до последней копейки.
Да, деньги для россиян значительно важнее любых приказов руководства. У захватчиков своя цель в этой войне – стремятся как можно больше набить себе карманы.
Корреспондент рассказал о расценках оккупантов на блокпосте в Васильевке: смотрите видео
Ситуация в Васильевке катастрофическая
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на фоне аннексии Россией украинских территорий ситуация на оккупированных землях ужесточается. Люди в полицейской форме ловят мужчин на улице, увозят в отделение, пытаются узнать их персональные данные. Это делают для того чтобы принудительно мобилизовать украинцев и отправить на фронт.
Большое количество украинцев, чтобы спасти свою жизнь и избежать мобилизации, пытаются покинуть оккупированные территории. Поэтому на блокпосте в Васильевке возникла настоящая катастрофа. По данным главы Мелитополя, в очереди на выезд сейчас стоят более 4 500 человек.
К сожалению, 3 октября там произошел трагический случай, пожилой мужчина, который пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, внезапно погиб.
Оккупанты обстреляли колонну гражданских в Запорожье
- В пятницу, 30 сентября, Россия нанесла ракетный удар по Запорожью – обстреляла гуманитарную колонну, которая ехала на временно захваченные территории. Известно о 30 погибших и более 90 пострадавших. Все они – мирные жители.
- После обстрела города коллаборант Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале о серии взрывов. Предатель не скрывал, что именно русские войска совершили атаку. Однако поняв масштабы катастрофы, коллаборант сразу же написал о том, что виноваты во всем якобы Вооруженные Силы Украины.
- Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия выпустила по Запорожье 16 ракет с применением ЗРК "С-300". Кроме места сосредоточения транспорта гуманитарной колонны, 4 ракетных удара были нанесены в район авторынка.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что из-за удара по гражданской колонне приостановили выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье. Он добавил, что он приостановлен на неопределенный срок.