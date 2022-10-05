Однако фиксированной стоимости нет – все зависит от ситуации. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Забирают абсолютно все деньги

Обычный человек может откупиться сотней долларов, если очень хочет проехать,

– сообщил корреспондент.

Для украинцев, которых российские военные должны потенциально задержать, есть отдельный "прайс-лист". Оккупанты их также выпускают на подконтрольные Украине территории, но перед этим "вытряхивают" все до последней копейки.

Да, деньги для россиян значительно важнее любых приказов руководства. У захватчиков своя цель в этой войне – стремятся как можно больше набить себе карманы.

Корреспондент рассказал о расценках оккупантов на блокпосте в Васильевке: смотрите видео

Ситуация в Васильевке катастрофическая

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на фоне аннексии Россией украинских территорий ситуация на оккупированных землях ужесточается. Люди в полицейской форме ловят мужчин на улице, увозят в отделение, пытаются узнать их персональные данные. Это делают для того чтобы принудительно мобилизовать украинцев и отправить на фронт.

Большое количество украинцев, чтобы спасти свою жизнь и избежать мобилизации, пытаются покинуть оккупированные территории. Поэтому на блокпосте в Васильевке возникла настоящая катастрофа. По данным главы Мелитополя, в очереди на выезд сейчас стоят более 4 500 человек.

К сожалению, 3 октября там произошел трагический случай, пожилой мужчина, который пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, внезапно погиб.

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