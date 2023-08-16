Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Кроме того, россияне планируют эвакуацию россиян, однако в очень ограниченном количестве.

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Россия хочет отвлечь мир от ЗАЭС

Оккупанты уже разработали план эвакуации местного населения. Планируется вывезти от 21 до 57 тысяч россиян, что составляет лишь 5% от количества жителей области. Все остальные должны будут спасаться сами.

Скорее всего, россияне хотят, чтобы мир признал Украину "агрессором", а с них сняли санкции и считали "белыми и пушистыми". Речь идет о провокации с выбросом радиоактивных веществ.

Все понимают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаки. Эта провокация нужна, чтобы отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, которую они целенаправленно ведут к техническому разрушению,

– считает Жданов.

Жданов о вероятной провокации россиян на Курской АЭС: смотрите видео

Провокация россиян на Курской АЭС