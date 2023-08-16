Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Крім того, росіяни планують евакуацію росіян, однак у дуже обмеженій кількості.
До теми Росіяни планують провокацію на Курській АЕС і готують евакуацію місцевих жителів
Росія хоче відвернути увагу світу від ЗАЕС
Окупанти вже розробили план евакуації місцевого населення. Планують вивезти від 21 до 57 тисяч росіян, що становить лише 5% від кількості жителів області. Усі інші повинні будуть рятуватися самі.
Найімовірніше, росіяни хочуть, щоб світ визнав Україну "агресором", а з них зняли санкції та вважали "білими та пухнастими". Мовиться про провокацію із викидом радіоактивних речовин.
Всі розуміють, що Сили оборони України діють виключно на території України та не планують жодних атак. Ця провокація потрібна, щоб відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС, яку вони цілеспрямовано ведуть до технічного руйнування,
– вважає Жданов.
Жданов про ймовірну провокацію росіян на Курській АЕС: дивіться відео
Провокація росіян на Курській АЕС
- Центр національного спротиву отримав лист від "Комітету регіональної безпеки Курської області" до мера Курська Ігоря Куцака. Там мовиться, як правильно евакуювати населення у разі "потенційного застосування противником зброї масового ураження по Курській області", зокрема на випадок аварії на АЕС.
- Евакуювати росіяни планують лише від 21 до 57 тисяч осіб. Населення області складає понад мільйон осіб, а самого Курська – 435 тисяч. Однак рятуватимуть лише обраних – 5% від населення області.
- "Врятованих" мешканців надалі вивозитимуть з Курська та його околиць на північ області до населених пунктів: Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.
- Також у документі вказані терміни, коли ця підготовка до евакуації має завершитися. Так, найпізнішою датою є 26 жовтня 2023 року. До цього дня місцева влада повинна "вивчити безпечні райони Курської області, скласти акти вивчення та отримання ордерів на тимчасове заняття житлових та нежитлових приміщень".
- Військовий оглядач Денис Попович вважає, що якщо провокація відбудеться, то почнуться звинувачення від Росії, що "українська сторона вчинила акт ядерного терору" або ж "ГУР чи СБУ влаштували теракт на Курській АЕС".