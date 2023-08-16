Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Крім того, росіяни планують евакуацію росіян, однак у дуже обмеженій кількості.

До теми Росіяни планують провокацію на Курській АЕС і готують евакуацію місцевих жителів

Росія хоче відвернути увагу світу від ЗАЕС

Окупанти вже розробили план евакуації місцевого населення. Планують вивезти від 21 до 57 тисяч росіян, що становить лише 5% від кількості жителів області. Усі інші повинні будуть рятуватися самі.

Найімовірніше, росіяни хочуть, щоб світ визнав Україну "агресором", а з них зняли санкції та вважали "білими та пухнастими". Мовиться про провокацію із викидом радіоактивних речовин.

Всі розуміють, що Сили оборони України діють виключно на території України та не планують жодних атак. Ця провокація потрібна, щоб відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС, яку вони цілеспрямовано ведуть до технічного руйнування,

– вважає Жданов.

Жданов про ймовірну провокацію росіян на Курській АЕС: дивіться відео

Провокація росіян на Курській АЕС