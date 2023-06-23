Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, теракт на Запорожской АЭС может действительно произойти, потому что об этом объявил украинский лидер.

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"Путин может сказать: "Там что-то такое случилось. Мы не знаем, насколько распространилось загрязнение", если эта катастрофа произойдет. Поэтому российские войска не могут там находиться, потому что территория заражена. Он скажет: "Мы были вынуждены уйти". Ему в России никто и слова не скажет, потому что вроде бы все логично для них", – считает он.

Огромная катастрофа

Тизенгаузен отметил, что помимо пруда-охладителя, есть еще внутренняя система прудов. Как он утверждает, даже если их подорвать, к нулевому уровню вода не сойдет. Но это будет огромная катастрофа, последствия которой могут быть гораздо хуже, чем после удара ядерным оружием.

Поэтому не исключаю, что Путин, понимая, что рано или поздно ВСУ придут и освободят эту территорию, может применить тактику выжженной или уже зараженной земли,

– сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что страны Запада должны жестко отреагировать на такое намерение России и предупредить Путина. По мнению Тизенгаузена, если страна-террористка решится на этот шаг, то уничтожение российского флота – минимальное наказание.

Тизенгаузен о вероятности теракта на ЗАЭС: смотрите видео

Россия готовит теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует теракт на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атака связана с выбросом радиации, государство-агрессор провело все необходимые приготовления.

Кремль отреагировал на заявление президента Украины. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, слова Зеленского – это якобы ложь.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что западные партнеры могут предотвратить теракт на ЗАЭС. Лучшим методом он назвал предоставление Украине необходимого оружия, чтобы выгнать российских оккупантов со своей территории.

Кулеба убежден, что России будут направлены четкие предупреждения о последствиях такого шага.

Алгоритм действий в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала