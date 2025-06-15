Россия планирует новые атаки против украинской энергетики, –Зеленский

В воскресенье, 15 июня, Владимир Зеленский провел совещание по защите инфраструктуры от российских ударов. Президент указал, что враг готовится к новым атакам на энергетику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Россия планирует террор энергетической инфраструктуры

По словам Зеленского, несмотря на все путинские обещания Штатам и миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно, нет.

Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров,

– указал президент.

Владимир Зеленский отметил, что конкретные данные о российской угрозе украинской атомной генерации передали МАГАТЭ, спецпредставителю Стиву Виткоффу, а также министру обороны США Питу Гегсету.

Кроме этого, в ходе нынешнего совещания украинский лидер заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавщине. Определил задачи министру обороны, министру энергетики и Главкому ВСУ.

"Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО", – добавил он.

Заметим, что несколько дней назад Владимир Зеленский рассказал, что Украина разрабатывает новые типы дронов для защиты энергетических объектов от российских атак.