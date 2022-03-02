Россия готовит жестокую провокацию с территории Украины, – СМИ

Оккупационные войска готовят провокацию с территории Украины. Есть несколько вариантов.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в СБУ.

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В частности, оккупантыы рассматривают следующие варианты:

расстрелы пограничных пунктов диверсантами в украинской форме

нанесение ракетных ударов по городам Беларуси

подрыв нефтеперерабатывающего завода в Мозыре Гомельской области

Около белорусско-украинской границы сейчас расположено около 300 белорусских танков. Украинская разведка 1 марта заявила, что Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск.

Заметим, за семь дней войны российская орда убила уже около 2000 ни в чем не повинных гражданских украинцев, не считая военных потерь.

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