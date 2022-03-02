Про це "Українській правді" повідомили джерела в СБУ.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Зокрема, окупанти розглядають такі варіанти:
- розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі;
- ракетні удари по містах Білорусі;
- підрив нафтопереробного заводу у Мозирі Гомельської області.
Біля білорусько-українського кордону зараз розташовані приблизно 300 білоруських танків. Українська розвідка 1 березня заявила, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.
Зауважимо, за сім днів війни російська орда вбила вже близько 2000 ні в чому не винних цивільних українців, не рахуючи військових втрат.
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