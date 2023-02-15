Кремль хочет отрезать часть Молдовы

В авангарде этой хаотизации будут стоять пророссийские политические силы и активисты пророссийских взглядов, которых в Молдове по-прежнему очень много. Они вполне могут являться ресурсом для создания имитации протестных настроений не отдельной взятой группы лиц, а якобы всего населения.

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Вторая фаза станет провокацией против органов правопорядка во время протестов. Кроме того, будут привлекать боевиков для атак на здания органов власти. Этими боевиками могут быть как россияне, размещавшиеся в Молдове в последние месяцы, так и радикальные представители пророссийских сил.

Третья фаза – выход из Приднестровья ударной группы на аэродром Маркулешты с отрезанием северной Молдовы по линии Бельцы и Фалешты. Аэродром нужен не для высадки российского десанта – не стоит фантазировать – а для создания базовой точки с последующей буферизацией севера и центра Молдовы.

В России достаточно сил и средств для дестабилизации Молдовы

С учетом размещенных сейчас в Приднестровье сил и ресурсов, их достаточно для реализации не только такой операции, но и выдвижения на Кишинев, для поддержки протестующих. То есть с территории Приднестровья могут привлечь до 2 ударных групп.

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Отмечу, это только один из сценариев того, что может произойти, а не уже утвержденный в Кремле сценарий. Чтобы не допустить реализации любого другого плана дестабилизации Молдовы, Маи Санду следует действовать уже сейчас. Хотя и "сейчас" – это поздновато.