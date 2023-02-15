Кремль хоче відрізати частину Молдови

В авангарді цієї хаотизації стоятимуть проросійські політичні сили та активісти проросійських поглядів, яких у Молдові, як і раніше, дуже багато. Вони цілком можуть бути ресурсом для створення імітації протестних настроїв не окремої взятої групи осіб, а нібито всього населення.

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Друга фаза буде провокацією проти органів правопорядку під час протестів. Крім того, залучатимуть бойовиків для атак на будівлі органів влади. Цими бойовиками можуть бути як росіяни, які розміщувалися в Молдові останні місяці, так і радикальні представники проросійських сил.

Третя фаза – вихід із Придністров'я ударної групи на аеродром Маркулешти, з відрізанням північної Молдови по лінії Бєльці та Фалешти. Аеродром потрібен не для висадки російського десанту – не варто фантазувати, – а для створення базової точки з подальшою буферизацією півночі та центру Молдови.

У Росії достатньо сил та засобів для дестабілізації Молдови

З урахуванням розміщених зараз у Придністров'ї сил і ресурсів, їх достатньо для реалізації не тільки такої операції, а й висування на Кишинів, для підтримки "протестувальників". Тобто, з території Придністров'я можуть залучити до 2 ударних груп.

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Зазначу, це лише один із сценаріїв того, що може статися, а не вже затверджений у Кремлі сценарій. Щоб не допустити реалізацію будь-якого іншого плану дестабілізації Молдови, Маї Санду слід діяти вже зараз. Хоча і "зараз" – це пізно.