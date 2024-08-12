Враг готовится к серьезным испытаниям

Можно считать, в Курской области пройдет еще одна линия фронта. Это не означает, что украинские войска не могут дальше наступать на территории России и не означает, что россияне не будут пытаться контратаковать украинские позиции. Однако это будет еще одной серьезной проблемой не только для Кремля, но и для российской армии.

Читайте также Три месяца наступления на Харьковщину: чего достиг враг и какие перспективы

Возникает вопрос – достаточно ли у ВС России резерва, чтобы одновременно атаковать в Донецкой области Украины, пытаться остаться на своих позициях в Харьковской области и также контратаковать в Курской области, осознавая, что там будет создана серьезная линия защиты со стороны ВСУ.

Мы помним, насколько тяжелыми являются бои за укрепленные районы. Именно такой укрепленный район ВСУ пытаются создать в Курской области. Кроме того, появляется информация, что может быть аналогичный прорыв в Белгородской области. Так это или нет – это другой вопрос. Однако даже российские пропагандисты говорят, что такой прорыв стал бы настоящей катастрофой для российского политического руководства. Тогда бы возник еще один достаточно серьезный фронт в непосредственной близости к Харьковщине.

Неизвестно, состоится ли прорыв ВСУ еще на территории Белгородской области. Но сам повод такого прорыва заставляет российское военное командование готовиться к возможным испытаниям на территории Белгородской области.

Российское военное командование может бояться прорыва границы в трех областях России:

Белгородской,

Курской,

Брянской.

Даже если таких прорывов и не будет.

Заметьте "Шахэды", FPV-дроны и "Ланцеты": что изменилось в августе

Достаточно будет ДРГ

В то же время украинское командование может заниматься даже не прорывами, а отправкой ДРГ в приграничные поселки России. Все для того, чтобы создать у врага угрозу прорыва и заставить его дислоцировать собственные войска не на той территории, откуда нужно выбивать украинские силы, а на той территории, откуда они потенциально могут прорваться.

Таким образом генштаб России будет снова медлить с возможной атакой на позиции украинских войск на территории Курской области.

Мы не можем судить о реальных целях операции по прорыву в Курской области, однако даже просто рейд демонстрирует беспомощность России, которая не смогла защитить собственную суверенную территорию от атаки противника. Это психологический шаг, который напоминает и Кремлю, и россиянам о ситуации с неэффективностью режима Путина.

В то же время закрепление на территории России – это момент не демонстрации, а войны. Многое будет зависеть от того, какая из армий сможет реально вынести преференции от такого большого и растянутого фронта.

Рекомендуем Тоска по дому и кризис идентичности: как справиться с вызовами вынужденной эмиграции

Надо тоже понимать, что и для украинской армии есть непростые задачи. Ей нужно будет оборонять и территорию на Востоке Украины, где оккупанты будут пытаться и дальше прорываться, чтобы перерезать стратегические для украинских войск коммуникации в Донецкой области. Также есть позиции в Харьковской области, которые тоже приходится защищать от россиян. А будет еще третий участок – в Курской области.

Такой большой растянутый фронт станет большим испытанием для армий обоих государств.