Ворог готується до серйозних випробувань

Можна вважати, у Курській області пройде ще одна лінія фронту. Це не означає, що українські війська не можуть далі наступати на території Росії і не означає, що росіяни не будуть намагатися контратакувати українські позиції. Однак це буде ще однією серйозною проблемою не тільки для Кремля, але й для російської армії.

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Виникає питання – чи достатньо у ЗС Росії резерву, щоб одночасно атакувати у Донецькій області України, намагатися залишитися на своїх позиціях у Харківській області і також контратакувати у Курській області, усвідомлюючи, що там буде створена серйозна лінія захисту з боку ЗСУ.

Ми пам'ятаємо, наскільки важкими є бої за укріплені райони. Саме такий укріплений район ЗСУ намагаються створити у Курській області. Крім того, з'являється інформація, що може бути аналогічний прорив у Бєлгородській області. Так це чи ні – це інше питання. Однак навіть російські пропагандисти кажуть, що такий прорив став би справжньою катастрофою для російського політичного керівництва. Тоді б виник ще один досить серйозний фронт у безпосередній близькості до Харківщини.

Невідомо, чи відбудеться прорив ЗСУ ще на території Бєлгородської області. Але сам привід такого прориву змушує російське військове командування готуватися до можливих випробувань на території Бєлгородської області.

Російське військове командування може боятися прориву кордону у трьох областях Росії:

Бєлгородській,

Курській,

Брянській.

Навіть якщо таких проривів і не буде.

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Достатньо буде ДРГ

Водночас українське командування може займатися навіть не проривами, а надсиланням ДРГ у прикордонні селища Росії. Все для того, щоб створити у ворога загрозу прориву і змусити його дислокувати власні війська не на тій території, звідки потрібно вибивати українські сили, а на тій території, звідки вони потенційно можуть прорватися.

Таким чином генштаб Росії буде знову зволікати з можливою атакою на позиції українських військ на території Курської області.

Ми не можемо судити про реальні цілі операції з прориву у Курській області, однак навіть просто рейд демонструє безпомічність Росії, яка не змогла захистити власну суверенну територію від атаки противника. Це психологічний крок, який нагадує і Кремлю, і росіянам про ситуацію з неефективністю режиму Путіна.

Водночас закріплення на території Росії – це момент не демонстрації, а війни. Багато що буде залежати від того, яка з армій зможе реально винести преференції від такого великого і розтягнутого фронту.

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Треба теж розуміти, що і для української армії є непрості завдання. Їй потрібно буде обороняти і територію на Сході України, де окупанти будуть намагатися і далі прориватися, щоб перерізати стратегічні для українських військ комунікації на Донеччині. Також є позиції у Харківській області, які теж доводиться захищати від росіян. А буде ще третя ділянка – у Курській області.

Такий великий розтягнутий фронт стане великим випробуванням для армій обох держав.