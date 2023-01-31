Может произойти в ближайшие недели: Данилов говорит, что Россия готовится к серьезной эскалации войны

Россия готовит новое масштабное наступление и самые трудные битвы еще впереди. Она может атаковать с Севера, Востока и Юга.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что Россия способна готовить такой же сценарий, как 24 февраля 2022 года.

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"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит обучение и тренировки", – подчеркнул Данилов.

К чему призывает Данилов

Секретарь СНБО считает, что следующие несколько месяцев будут решающими в российско-украинской войне. Он призвал партнеров присылать больше оружия. В частности, Украине нужны реактивные самолеты и истребители.

Данилов считает, что Владимир Путин может попытаться повторную атаку с Севера, Юга и Востока, как уже было 24 февраля 2022 года. Вероятно, наступление хотят повторить на годовщину полномасштабного вторжения.

Мы понимаем, что все на столе… Я могу сказать, что мы не исключаем ни один сценарий в ближайшие две-три недели, – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что украинские военные готовятся. Теперь защитники имеют больше возможностей и поддержки от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь", – рассказал Данилов.

Главные сражения впереди

Данилов рассказал, что Россия в сентябре 2022 года мобилизовала 320 тысяч солдат. Половину из них используют в следующем наступлении. Другую часть, по словам секретаря СНБО, захватчики уже развернули в Украине для пополнения больших потерь. Он отметил, что Украина также заплатила высокую цену убитыми и ранеными гражданскими военнослужащими.

"Мы прошли через большой трудный период, но я отдаю себе отчет, что главные бои еще впереди и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", – сказал Данилов.

Украина понимает угрозы и вызовы

Данилов 31 января в эфире национального телемарафона заверил, что Украина готовится ко всем угрозам и вызовам. По его словам, президент общается с иностранными коллегами по военной помощи.

"Да, это для нас вызов, но выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были один на один со страной-агрессоркой. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", – добавил секретарь СНБО