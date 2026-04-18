Путин может согласиться остановить войну: политолог предположил план Кремля
- Россия может согласиться на заморозку конфликта из-за экономических трудностей и неудач на фронте.
- Производство ракет и дронов в России сокращается из-за дефицита ресурсов, несмотря на заявления о низкой безработице.
Россия, вероятно, вынуждена согласиться на заморозку конфликта, но может использовать "перерыв" для подготовки к большей войне против НАТО. Поэтому Путин рассматривает различные сценарии, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что экономический кризис и неудачи на фронте еще больше заставляют руководство России быстрее принимать решения.
Готовится ли Кремль к паузе в войне?
Я склоняюсь к тому, что Путин вынужден согласиться на заморозку конфликта на какой-то период. Но вопрос в том, будет ли он использовать это время для подготовки большей войны против НАТО, или просто попытается законсервировать ситуацию и досидеть до смерти,
– сказал Рейтерович.
Даже российские медиа констатируют, что война затянулась и нужно искать выход из-за экономических проблем. Недавно Путин созвал правительство из-за падения ВВП на 1,8%.
Иностранные разведки сообщают о сокращении производства ракет на 30% и дронов на 25% из-за дефицита компонентов, заводов и рабочей силы. В то же время Путин заявил о самой низкой в истории России безработице в 2,1%.
"Нулевая безработица не означает наличие достаточного количества рабочих рук для ВПК. Россия уже не может часто обстреливать Украину как раньше. Поэтому Путин и его окружение рассматривают, на что делать ставку и какой сценарий выбрать для выхода из кризиса. Но Украина может повлиять на эти сценарии и приблизить наиболее выгодный для себя вариант – в зависимости от карт, которые у нас будут на руках", – объяснил Рейтерович.
Важно! Украина заявила о готовности организовать встречу Зеленского с Путиным в Турции с участием Эрдогана и Трампа. Глава МИД Сибига отметил, что соответствующие сообщения уже передали турецкой стороне во время визита президента Украины в Стамбул.
- Украина активно интегрирует воздушные и наземные беспилотники в ведение боевых действий. Однако, по словам офицера запаса, для полноценного перехода к новой модели войны недостаточно самих дронов.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев не согласится на требования России вывести войска с Донбасса. Он отметил, что Украина открыта к прекращению огня, однако не будет принимать условий, навязанных агрессором.
- Россия, вероятно, планирует осуществлять до 7 массированных атак в месяц, применяя во время каждой не менее 400 беспилотников и 20 ракет.