Россия готовится к войне на своей территории, – Bloomberg

В России чиновники получили задание — проверить подвалы и укрытия и обустроить заброшенные в течение трех десятилетий подвалы.

Делают это, конечно, тайно. В Кремле просто опасаются относительно возможного расширения линии фронта на территорию России.

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Как отмечают в издании, эти шаги являются "частью более широких усилий путинской власти обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны".

Активные работы начали после проваленной мобилизации

По свидетельствам людей, причастных к коммунальным и другим специальным службам, работники гражданской обороны уже убирают подвалы, ремонтируют и очищают подземные сооружения, которые в последний раз использовались еще в советские времена.

Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных в качестве бомбоубежища и укрытия, не объявлена ​​официально, но после начала частичной мобилизации там начались активные работы,

– отмечают журналисты.

Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.

Будет ли атаковать Украина

Проверка бомбоубежищ – яркий пример того, как полномасштабная война в Украине на протяжении 9 месяцев "вызывает все более широкую милитаризацию российского общества".

Однако Украина не наносила ударов по целям в России за пределами приграничных зон, а в Киев официально заявлял, что цель украинской армии – выбить кремлевские войска со своей территории. США и их союзники ограничили поставки в Украину некоторых видов наступательного оружия и вооружения большой дальности во избежание риска эскалации,

– добавляют в агентстве.

Россия действительно опасается расширения линии фронта

Россияне возводят "линию Вагнера" – такие цементные треугольники в регионах, граничащих с Украиной. Эти здания, которые якобы должны защитить или замедлить ВСУ, начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.

Это самодеятельность то ли друга, то ли с недавнего времени соперника Путина, руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В то же время в ВСУ объяснили, что эти инженерные заграждения могут быть как взрывные, так и невзрывные. Однако, благодаря международным партнерам, у нас есть средства преодоления минно-взрывных заграждений.

То есть эти "треугольники" – отнюдь не помеха для ВСУ.

Пригожин набирает "ополченцев" в приграничных с Украиной областях, чтобы было кому рыть окопы, как он сам объяснил. Удерживать такие "центры народного ополчения" предлагают региональным бизнесам.

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