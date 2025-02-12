Во время пресс-конференции Марка Рютте в Брюсселе его спросили, почему Альянс не готов к "неизбежной атаке России", учитывая все отчеты, которые поступают от различных европейских разведывательных агентств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что он серьезно относится к отчетам. Рютте заверил, что Альянс имеет хорошие возможности для реагирования.

Если Путин атакует НАТО, реакция будет сокрушительной – он проиграет. Пусть не пробует – он это знает,

– отметил он.

Напомним, что, в частности, Датская служба оборонной разведки (FE) в своем отчете предупреждает, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне с Европой в течение пяти лет, если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не осуществит необходимого перевооружения.