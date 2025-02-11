Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DR. Датская служба оборонной разведки (FE) в своем отчете предупреждает, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте в течение пяти лет, если конфликт в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не осуществит необходимого перевооружения.

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Россия может начать войну с Европой через 5 лет

Согласно оценке, Россия продолжает активно модернизировать свою военную технику и значительно увеличивать производство оружия, чтобы обеспечить военную готовность против НАТО.

За последний год Россия осуществила не только восстановление, но и интенсивное наращивание военной мощи, что позволяет ей готовиться к ведению войны с Альянсом.

В то же время разведка отмечает, что Россия способна мобилизовать ресурсы для ведения войны благодаря финансовой и материальной поддержке извне, что придает ей дополнительной стабильности и потенциала для будущих военных кампаний.

В докладе также говорится о том, что если боевые действия в Украине прекратятся, Россия сможет через несколько месяцев начать локальную войну в соседних странах.

В течение двух лет она будет представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО, а через пять лет – быть готовой к масштабному конфликту без участия США, сосредоточившись на европейском континенте, в частности в Балтийском регионе.

Эти прогнозы базируются на предположении, что НАТО не изменит свои темпы перевооружения и не усилит оборонительные возможности с необходимой скоростью. Разведка Дании подчеркивает, что для обеспечения безопасности Европы важно реагировать на растущую угрозу со стороны России, а также активно модернизировать военные мощности Альянса.