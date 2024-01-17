Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя материал Bild. Однако описанный там сценарий с продвижением российских войск вплоть до западной границы Украины теперь кажется маловероятным – это было реально только в начале полномасштабного вторжения.

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"Я думаю, что это будет индикатором не серьезных успехов, а того, что им становится достаточно плохо", – отметил Мусиенко.

Можно предположить, что речь идет о таком хулиганском поступке, как ядерный удар. К слову, The Wall Street Journal сообщало, что в Беларуси завершают развертывание тактического ядерного оружия России.

В НАТО назвали материал Bild "учебным сценарием"

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что в материале Bild говорится исключительно об учебном сценарии, который всегда оперирует вымышленной ситуацией.

В то же время учения проводят именно с целью отработать все возможные сценарии и оценить потенциал.

Но Россия может готовиться к этому. Это должно быть понятно немецкому обществу и других стран НАТО. Не хотите отправлять 300 тысяч своих военных на войну против России – дайте 130 ракет Taurus Украине в этом месяце. Дайте другое оружие, чтобы уничтожать возможности России здесь и сейчас,

– подчеркнул Мусиенко.

Однако не может не радовать, что России дали четкий сигнал: у НАТО есть план. Если страна-агрессор решится распространить агрессию за пределами Украины, она получит мощный ответ.

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