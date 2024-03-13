По словам политика, Россия, “очевидно, готовится к длительному конфликту с Западом и представляет постоянную и экзистенциальную военную угрозу для Европы”.

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Петтери Орпо отметил, что Россия хоть и не является "непобедимой", но для Европы "самоудовлетворение больше не является вариантом" и она должна усилить свою обороноспособность и безопасность границ.

Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха,

– сказал он евродепутатам, намекая на войну в Украине.

В то же время политик добавил, что военные возможности России ограничены, а каждый евро на поддержку Украины – это "низкая цена по сравнению с альтернативными затратами, если Россия победит".

Мы можем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые возможности, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую волю,

– подытожил премьер Финляндии.

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