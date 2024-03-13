По словам политика, Россия, “очевидно, готовится к длительному конфликту с Западом и представляет постоянную и экзистенциальную военную угрозу для Европы”.
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Петтери Орпо отметил, что Россия хоть и не является "непобедимой", но для Европы "самоудовлетворение больше не является вариантом" и она должна усилить свою обороноспособность и безопасность границ.
Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха,
– сказал он евродепутатам, намекая на войну в Украине.
В то же время политик добавил, что военные возможности России ограничены, а каждый евро на поддержку Украины – это "низкая цена по сравнению с альтернативными затратами, если Россия победит".
Мы можем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые возможности, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую волю,
– подытожил премьер Финляндии.
Конфронтация Путина и НАТО: последние новости
- Разведка США оценила будущие вероятные действия Кремля. По словам ведомства, Путин не хочет прямой конфронтации с НАТО и скорее всего ограничится асимметричными мерами. В Кремле и в дальнейшем будут прилагать все усилия для того, чтобы подорвать влияние США и союзников.
- В то же время немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором описало секретный план. Согласно ему Россия готовит гибридные атаки на страны Европы, которые перерастут в войну с НАТО. Альянс реально оценивает угрозы от российских агрессоров, поэтому усиливает свои фланги, а также проводит учения.
- У Минобороны Германии есть сценарий на случай, что Россия может начать конфликт. Так, сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025". стартует в феврале 2024 года. Согласно ему, Россия должна запустить очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тысяч человек. После этого Кремль якобы начнет весеннее наступление в полномасштабной войне в Украине, который продлится до июня 2024 года.