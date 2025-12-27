Кремль готовится, чтобы украинцы на ВОТ и в России голосовали на украинских выборах, – Зеленский

Россия хочет, чтобы украинцы, которые находятся на временно оккупированных и российской территориях голосовали на украинских выборах или референдуме. Власти страны-террористки даже начали подготовку к этому.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-интервью журналистам, передает 24 Канал.

Зачем России выборы в Украине?

Зеленский заслушал доклад Службы внешней разведки, которая установила, что Россия хочет сделать все, чтобы у граждан Украины была возможность голосовать.

Поэтому глава государства подчеркнул важность, чтобы везде было присутствие наблюдателей.

Для чего они это делают? Задача так и стоит – обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов,

– объяснил президент.

Он отметил, что России все равно, как доказать "нелегитимность украинской власти".

Зеленский также отметил, что страна-террористка сама является нелегитимной, а потому не имеет права давать подобные сигналы.

