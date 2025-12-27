Кремль готовится, чтобы украинцы на ВОТ и в России голосовали на украинских выборах, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что Россия хочет, чтобы украинцы на оккупированных территориях голосовали на украинских выборах.
- Россия пытается доказать нелегитимность украинской власти, организовывая подобные голосования.
Россия хочет, чтобы украинцы, которые находятся на временно оккупированных и российской территориях голосовали на украинских выборах или референдуме. Власти страны-террористки даже начали подготовку к этому.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-интервью журналистам, передает 24 Канал.
Смотрите также Впервые с начала вторжения: ЦИК возобновила работу Государственного реестра избирателей
Зачем России выборы в Украине?
Зеленский заслушал доклад Службы внешней разведки, которая установила, что Россия хочет сделать все, чтобы у граждан Украины была возможность голосовать.
Поэтому глава государства подчеркнул важность, чтобы везде было присутствие наблюдателей.
Для чего они это делают? Задача так и стоит – обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов,
– объяснил президент.
Он отметил, что России все равно, как доказать "нелегитимность украинской власти".
Зеленский также отметил, что страна-террористка сама является нелегитимной, а потому не имеет права давать подобные сигналы.
В Украине могут провести референдум
Президент Зеленский 24 декабря заявил, что мирный план США могут вынести на референдум. Произойдет это при условии, если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах.
Чтобы провести референдум, нужно 60 дней, а реальное прекращение огня, чтобы сделать его легитимным.