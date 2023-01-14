Россия готовится к затяжной войне в Украине: военный эксперт указал на признаки

Оккупанты переводят свою экономику на военные рельсы. Россия делает логические шаги по продолжению войны.

Об этом для 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что россияне мобилизуют ресурсы или делают такую видимость, потому что есть отрасли, где уже нечего привлекать.

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"Враги мобилизуют не только человеческий ресурс, но и объекты промышленности для постановки на военные рельсы. Враг хочет быть готовым к затяжной войне и производить какую-нибудь продукцию военного назначения или ремонтировать ее", – сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что на самом деле России нужно еще примерно 6 месяцев, чтобы окончательно принять решение о своей промышленности.

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По словам Мусиенко, что касается мобилизации оккупантов, то в России необязательно будут публичные объявления о ней. Дело в том, что указ российского президента от 21 сентября о так называемой частичной мобилизации действует. Эксперт отметил, что после его объявления появилась информация о тайном пункте, который предусматривал мобилизацию до миллиона человек.

Уже тогда в России закладывали эту цифру как максимальный порог тех, кого они могут мобилизовать, например, в течение года. Эта мобилизация 300 тысяч, которые они еще переваривают, демонстрирует, что мобилизовать такое количество они не могут, – рассказал Мусиенко.

Он добавил, что это дополнительный признак того, что Россия настроена затягивать войну.

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