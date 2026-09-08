Россия готовит новую ракетную волну: эксперт объяснил, откуда берется новое оружие

Российские оккупанты готовят новую волну атак против Украины, продолжая накапливать ракеты и беспилотники. Несмотря на международные санкции, Кремлю удается производить новое вооружение для массированных ударов.

Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу об особенностях производства российского оружия. По его словам, противнику удалось ускорить производство ракет на 5 – 10 % благодаря перераспределению ресурсов и помощи извне.

Новые приоритеты в производстве ракет и БпЛА

Военный эксперт отметил, что военно-промышленный комплекс России существенно сократил или вообще прекратил выпуск баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал". Все высвободившиеся мощности агрессор направил на производство ракет "Искандер-М" (баллистических, но наземного запуска), которые проще с технической точки зрения. Кроме того, россияне активно заменяют классические беспилотники на реактивные.

Они перенаправили свои ресурсы с "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания на "Шахеды" с реактивным двигателем. Они намного дороже и технически сложнее, но и в разы эффективнее в контексте прорыва украинской системы противовоздушной обороны. Потому что мы уже не можем использовать стрелковое оружие или малую авиацию, а вынуждены применять современные самолеты и ЗРК,

– пояснил Нарожный.

Какую роль в российском производстве оружия играет Китай

По словам основателя "Реактивной почты", критически важную поддержку врагу оказал Пекин. В частности, в реактивных беспилотниках применяются двигатели компании Telefly, а вместо значительно поврежденного российского завода в Чебоксарах ("ВНИИР-Прогресс") поставки защищенных от РЭБ антенн также осуществляются из Китая. В то же время Москва поддерживает экономическую способность ведения войны за счет экспорта нефти, газа и зерна.

У россиян, к сожалению, экономика пока еще функционирует, ведь значительную часть экспорта российских энергоносителей выкупает для себя Китай. Такого большого монстра, каким является Россия, за один год свергнуть чисто экономически мы не можем, но мы наносим удары по логистике и сборным площадкам врага, местам запуска,

– подчеркнул Нарожный.

Что дает России ресурсы для ведения войны: смотрите видео

Напомним, ранее глава ГУР Олег Иващенко заявил, что Россия готовится к новой волне комбинированных ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуре Украины в течение осенне-зимнего периода. Противник планирует применять для атак крылатые и баллистические ракеты, реактивные "Шахеды", баллажирующие боеприпасы. Он отметил, что у врага есть возможности продолжать войну в 2027 – 2028 годах.