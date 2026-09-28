Россия готовится принять еще 10 тысяч военных из КНДР, – Зеленский

У Украины появились новые данные о привлечении в Россию военнослужащих из Северной Кореи. В настоящее время на территории России находятся более 8 тысяч северокорейских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Зеленский в вечернем обращении 28 сентября.

Какова ситуация со сотрудничеством России и КНДР

Кроме того, готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию.

Москва же за это платит, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед".

Вот так расползается зло и так угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолеть только совместными усилиями. И сегодня многие в мире высказались об этом российском терроре, об этом сотрудничестве России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств. Нужно противодействовать. Давно не было действенных санкций со стороны мирового сообщества против России, и закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза и санкции мирового сообщества могут это обеспечить,

– подчеркнул президент Украины.

К слову, 28 сентября стало известно, что Путин решил увеличить штат своей армии до 2 441 630 человек, при этом число военнослужащих вырастет почти до 1 550 500.