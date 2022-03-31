Россия готовится заблокировать YouTube, – Центр противодействия дезинформации

В марте YouTube, который принадлежит Google, начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалять видео о "военной спецоперации" в Украине.

Путь Северной Кореи

YouTube ссылался на правила работы компании, запрещающие контент, который "отрицает, минимизирует или тривиализирует хорошо задокументированные события, связанные с насилием". В ответ Роскомнадзор пригрозил видеохостингу блокировкой.

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Еще раньше YouTube приостановил монетизацию

К слову, по состоянию на октябрь 2021 года у YouTube было более 8,5 миллиона авторов из России, а количество публикаций составляло 28 миллионов в месяц.

YouTube полностью прекратил монетизацию дохода от рекламы российских авторов.

Даже если перетащить с YouTube на Rutube все популярные видео, сделать это технически невозможно из-за цензуры и нехватки серверов в России.

VPN-сервисы не помогут, поскольку регулятор запретил и их,

– объяснил эксперт по вопросам видеохостинга Михаил Климарев.

Поэтому Россия пошла по пути Северной Кореи – полной блокировки.

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