В России заявили о перехвате над Тихим океаном американского самолета-разведчика RC-135. Для этой операции в воздух подняли российский истребитель МиГ-31.

О перехвате самолета рассказали в министерстве обороны России.

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Россия заявляет, что перехватила самолет США

В Москве говорят, что перехватили над Тихим океаном американский самолет-разведчик RC-135.

С этой целью в воздух подняли российский истребитель Миг-31. Он сопровождал самолеты США. Пока никакие другие детали не сообщаются.

Обратите внимание! Недавно в течение недели истребители НАТО 7 раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов из России. Произошло это в международном воздушном пространстве над Балтийским морем: авиация в основном летала из Калининграда и обратно.

Россия перехватила американский самолет: смотрите видео