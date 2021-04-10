Россия говорит, что перехватила над Тихим океаном американский самолет
В России заявили о перехвате над Тихим океаном американского самолета-разведчика RC-135. Для этой операции в воздух подняли российский истребитель МиГ-31.
Источник:"РИА Новости"
О перехвате самолета рассказали в министерстве обороны России.
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Россия заявляет, что перехватила самолет США
В Москве говорят, что перехватили над Тихим океаном американский самолет-разведчик RC-135.
С этой целью в воздух подняли российский истребитель Миг-31. Он сопровождал самолеты США. Пока никакие другие детали не сообщаются.
Россия перехватила американский самолет: смотрите видео
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