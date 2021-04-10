У Росії заявили про перехоплення над Тихим океаном американського літака-розвідника RC-135. Для цієї операції в повітря підняли російський винищувач Міг-31.

Про перехоплення літака розповіли в міністерстві оборони Росії. Читайте також Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову авіацію: відео Росія заявляє, що перехопила літак США У Москві кажуть, що перехопили над Тихим океаном американський літак-розвідник RC-135. З цією метою в повітря підняли російський винищувач Міг-31. Він супроводжував літаки США. Наразі жодних інших деталей не повідомляють. Зверніть увагу! Нещодавно протягом тижня винищувачі НАТО 7 разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків з Росії. Відбулося це в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем: авіація переважно літала з Калінінграду і назад. Росія перехопила американський літак: дивіться відео