Росія каже, що перехопила над Тихим океаном американський літак
У Росії заявили про перехоплення над Тихим океаном американського літака-розвідника RC-135. Для цієї операції в повітря підняли російський винищувач Міг-31.
Джерело:"РИА Новости"
Про перехоплення літака розповіли в міністерстві оборони Росії.
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Росія заявляє, що перехопила літак США
У Москві кажуть, що перехопили над Тихим океаном американський літак-розвідник RC-135.
З цією метою в повітря підняли російський винищувач Міг-31. Він супроводжував літаки США. Наразі жодних інших деталей не повідомляють.
Росія перехопила американський літак: дивіться відео
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