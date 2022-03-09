Россия говорит о "уничтоженной украинской технике", но на самом деле это их потери, – Арестович

Российские пропагандисты показывают своим гражданам сожженную военную технику, уверяя, что это Украина понесла потери. На самом же деле эта техника является русской.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он заметил, что противник теряет морально-волевые качества, находится в беспомощном состоянии, поэтому основные усилия направляются в информационно-психологическое пространство.

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"Нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которую они представляют как "уничтоженную украинскую технику" – это уничтоженная техника российских войск ", – отметил Арестович.

Они представляют в таком ракурсе, что якобы такие потери несут Вооруженные силы Украины. Конечно, ВСУ понесут потери, мы чтим наших героев, однако эти потери намного меньше, чем у врага,

– заверил советник главы ОП.

Новое обращение Арестовича от 9 марта: смотрите видео

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