Массированных атак в разы станет больше: долго ли это продлится и какая основная цель России

Глава украинского МИД, со ссылкой на данные разведки, заявил, что Россия готовится наносить по Украине до семи массированных ударов в месяц. Обстрелы могут активизироваться уже в ближайшее время.

Как объяснил 24 Каналу директор по развитию оборонного предприятия офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, вероятность такого развития событий действительно велика. Для этого страна-агрессор имеет одну важную причину.

Для чего России массированно атаковать семи раз в месяц?

Стоит отметить, что для россиян цели атак не слишком важны. Ключевая цель увеличения количества массированных обстрелов – это истощение нашей противовоздушной обороны.

Сейчас Россия активно обстреливает украинскую территорию, пограничную зону и в целом за месяц осуществляет примерно три – четыре массированные атаки. Если их количество увеличат до семи, то россияне просто растянут свои средства поражения для новых атак.

Надо понять, что сокращается время логистики. Нам же нужно обеспечивать средства ПВО ракетами и всем остальным. А теперь существенно сокращается время на логистику и оснащение боевых групп. Так россияне стремятся истощить и утомить нашу противовоздушную оборону,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Впрочем, по его словам, ресурсов, чтобы делать это долго, у россиян нет. Мы уже замечаем уменьшение количества обстрелов баллистическими ракетами, хотя в начале года они активно делали ставку именно на баллистические ракеты. На пути планам врага стали наши удары по его заводам, в частности по Уоткинскому заводу и предприятию "Кремний Эл". Это существенно сократило возможности россиян.

Обратите внимание! Об ударе по Уоткинскому заводу стало известно в феврале 2026 года. Это стратегически важное предприятие, где, в частности, изготавливали ракеты "Искандер", которыми Россия регулярно атакует Украину. Завод "Кремний-Эл" поразили в марте. Там было высокотехнологичное оборудование и специализированные станки для изготовления микроэлектроники для различных типов ракет.

Анатолий Храпчинский отметил, что Украине нужно эффективно работать по производственным мощностям России, чтобы не допустить увеличения возможностей россиян. Нашими целями должны быть как места производства ракет, компонентов к ним, так и заводы, которые привлечены к ремонту вражеской техники, авиации.

"Россияне не имеют четких мест, куда хотят попасть. У них есть желание атаковать дамбы, например в Киеве, или другие стратегические объекты. Но их главная задача – истощение и нагрузка ПВО. Чем больше гражданских погибнет, чем больше пострадает инфраструктура, тем лучше для России. Это методика террора", – подчеркнул директор по развитию оборонного предприятия.

Россияне хотят увеличить количество обстрелов для того, чтобы усложнить нам работу. Понятно, что, когда условно есть неделя на оснащение резервов противовоздушной обороны, изменение локации, передислокации, – это одно дело. Совсем другое, когда на все это у Украины останется только три – четыре дня.

Имеют ли россияне ресурсы для таких атак?

Авиаэксперт объяснил, что врагу не нужно будет привлекать новые средства поражения. Он растянет те, которые уже имеет. Можем вспомнить последнюю массированную атаку. Тогда россияне еще вечером запустили крылатые ракеты, ночью – баллистику и дроны, а над утром снова атаковали беспилотниками.

Так россияне хотят растянуть во времени обстрелы, чтобы больше давить на противовоздушную оборону. Более того, на все это накладывается усталость людей, отсутствие своевременного снабжения на определенных боевых позициях, достаточного количества средств противодействия и, соответственно, происходит прорыв противовоздушной обороны.

