Россия хочет, чтобы Донбасс был территорией Украины, но вопрос: на каких условиях, – Кулеба

Россия меняет свое законодательство, которое даст ей право захватывать новые территории (хотя она это делала и без этого). Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит в этом большой проблемы, считая, что Россия хочет, чтобы Донбасс остался территорией Украины. Однако главный вопрос – на каких условиях это должно произойти.

Такую точку зрения Дмитрий Кулеба высказал в интервью изданию LB.ua.

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"Я не вижу, чтобы Россия шла по пути интеграции Донбасса. Они хотят, чтобы это была территория Украины, однако вопрос в другом: на каких условиях?", – заявил Дмитрий Кулеба.

При этом министру напомнили, что Россия начала активно выдавать паспорта жителям оккупированных территорий. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта. Поэтому может возникнуть проблема, когда Донбасс освободят от оккупантов, то там будут жить не просто пророссийски настроенные, а еще и с российским гражданством.

"Российские паспорта на Донбассе – мина замедленного действия. Но тут надо понимать почему это так. Я не думаю, что вот эта масса людей, которая получает паспорта, она однородна. То есть, кто-то получает этот документ из-за идеологических соображений, хочу быть гражданином России, кто-то, – чтобы не выделяться из толпы. Кто-то – для решения практических вопросов по типу передвижения, социалки и пр. Иными словами, я бы не ставил знак равенства между количеством получивших российские паспорта и количеством пророссийски настроенных граждан. Но безусловно, сама по себе паспортизация – это риск", – сказал министр.

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