Росія хоче, щоб Донбас був територією України, але є питання: на яких умовах, – Кулеба

Росія змінює своє законодавство, яке дасть їй право загарбувати нові території (хоча вона це робила і без цього). Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вбачає в цьому великої проблеми, вважаючи, що Росія хоче, щоб Донбас залишився територією України. Однак головне питання – на яких умовах це має відбутися.

Таку точку зору Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю виданню LB.ua.

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"Я не бачу, щоб Росія йшла шляхом інтеграції Донбасу. Вони хочуть, щоб це була територія України, однак питання в іншому: на яких умовах?", – заявив Дмитро Кулеба.

При цьому міністру нагадали, що Росія почала активно видавати паспорти мешканцям окупованих територій. Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що майже 200 тисячі жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти. Відтак може постати проблема, що коли Донбас і звільнять від окупантів, то там будуть мешкати не просто проросійськи налаштовані, а ще з російським громадянством.

"Російські паспорти на Донбасі – міна уповільненої дії. Але тут треба розуміти чому це так. Я не думаю, що ось ця маса людей, яка отримує паспорта, вона однорідна. Тобто, хтось отримує цей документ через ідеологічні міркування, хочу бути громадянином Росії, хтось, – щоб не виділятися з натовпу. Хтось – для розв'язання практичних питань по типу пересування, соціалки тощо. Іншими словами, я б не ставив знак рівності між кількістю тих, хто отримали російські паспорти та кількістю проросійськи налаштованих громадян. Але безумовно, сама по собі паспортизація – це ризик", – погодився міністр.

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