Россия хочет доминировать в Черном море: Кулеба объяснил, как избежать угрозы

Есть угроза того, что Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море – так же, как делает это в Азовском. Избежать этого поможет совместная стратегия с НАТО.

Эту стратегию должны утвердить черноморские страны НАТО и Украина, Грузия и Молдова, которые тоже имеют выход к Черному морю. Такое мнение высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Россия сделала из Крыма военную базу

Министр отметил, что Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных. Пока ее практически невозможно решить, учитывая банальную географию. "Эта география полностью контролируется Россией, и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крыма", – отметил он.

Демилитаризовать Крым сейчас и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно. Ведь Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть,

– отметил Кулеба.

По мнению украинского чиновника, в Черном море нужны новые совместные усилия. Если этого не будет, Черное море будет так же потеряно, как и Азовское.

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Нужны постоянные совместные действия, – Кулеба

Глава МИД также пояснил, будет ли этот вопрос подниматься на саммите "Крымской платформы". Он подчеркнул, что Черное море – это пока одна из ключевых тем во внешней политике. "В отношениях с НАТО и США, не говоря уже о Турции и другие причерноморские государства. У президента Украины есть конкретная инициатива, которую сейчас проговариваем с партнерами", – заверил Кулеба.

Соответствующая инициатива основывается на готовности и совместных действиях для создания баланса безопасности в Черном море. "Не обучение – прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", – уточнил министр иностранных дел.