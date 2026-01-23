"Шахеды" по Украине хотят запускать непрерывно: реалистичен ли план России и как ему помешать

Ежедневно Россия производит ориентировочно полсотни дронов и десятки баллистических ракет. Однако у врага есть определенные ограничения по запуску "Шахедов" из-за недостаточного количества стационарных пусковых установок.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, что свои производственные возможности, в частности по ракетам, Россия нарастила благодаря помощи Китая, который предоставил соответствующее оборудование.

Россия вместо ударов ракетами отдает предпочтение дронам

Как отметил Жмайло, начиная с 2022 года Россия била по Украине преимущественно ракетами. "Шахеды" массово полетели осенью, особенно болезненными, с его слов, были удары ими по Киеву.

Россия свои ракетные запасы за эти годы в определенной степени исчерпала, поэтому проводит накопление средств поражения. Теперь враг делает ставку именно на дроны-камикадзе, а вот ракетными ударами пытается бить точечно, когда украинская система ПВО сильно перегружена.

Месяц назад в Воздушных Силах были пропуски по ракетам, потому что, как говорил президент, наши отдельные системы ПВО не имели ракетного вооружения. Сейчас определенное количество ракет все-таки поступило и статистика по сбиванию крылатых ракет выросла,

– озвучил Жмайло.

Однако, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, остается проблема с баллистическими ракетами. Он пояснил, что для сбивания одной баллистики иногда приходится потратить три единицы ракет с ЗРК Patriot.

Какие планы у врага?

Россияне намерены выйти на показатель применения в течение одной воздушной атаки тысячи "Шахедов". Однако об этом говорится уже не первый год, пока что враг на этот темп не вышел.

Россияне также грезят тем, что смогут запускать их непрерывно, чтобы в Украине был режим круглосуточной воздушной тревоги. Они пытаются это сделать, обустроили пусковую площадку на аэродроме Донецкого аэропорта. Месяц назад СОУ разобрали там всю инфраструктуру ракетными ударами,

– напомнил Жмайло.

Враг наращивает в том числе и мобильные пусковые установки для запуска ударных беспилотников, размышляет над тем, где еще обустроить стационарные площадки. Жмайло рассказал, что самые тяжелые они создают в оккупированном Крыму для того, чтобы атаковать южные регионы Украины. От этого в частности очень сильно страдает Одесская область.

"У нас есть 1500 зенитных дронов в сутки, которые сейчас производятся, но стоит понимать, что сбить одним таким дроном "Шахед" – это очень сложная задача для оператора. Ведь "Шахеды" теперь летят на большей высоте, догнать их за облаками – трудно. Но у нас есть специалисты, которые это выполняют. В среднем на сбивание одного "Шахеда" надо потратить 2 – 3 зенитных дронов", – рассказал Жмайло.

Украине стоит сосредоточиться на зенитных перехватчиках, легкомоторной авации. Наше государство ожидает получить дополнительные самолеты от Чехии, которые могут держать темп скорости в 500 – 1000 километров в час, тогда как "Шахед" летит со скоростью 400 – 500. Жмайло отметил, что надо развивать армейскую авиацию, потому что вертолеты, которые оборудованы пулеметными установками, показывают неплохие результаты сбивания вражеских беспилотников.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что вызовов сегодня много, но сказать, что российская армия сможет в быстром темпе передавить СОУ – нельзя. Сейчас продолжаются огромные гонки вооружения. Украина несмотря на многочисленные массированные атаки противника сохраняет высокий процент сбития вражеских дронов-камикадзе.

Как Россия совершенствует свои БпЛА?