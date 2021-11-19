Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он подчеркнул, что не верит в договоренности с Россией.
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"Фактически Россия хочет иметь полностью контролируемый анклав на территории Украины. Это недопустимые вещи. Россия не имеет права нам запрещать свой выбор модели безопасности", – подчеркнул экс-посол.
Сценарий безопасности
"Сейчас существует нереалистичный сценарий, но он пока наиболее эффективный. Это присоединение Украины к коллективной системе безопасности и обороны – НАТО. Понятно, что сегодня политического консенсуса у НАТО нет", – сообщил Чалый.
По его мнению, другой важный элемент – готовность Украины остановить российскую агрессию. В то же время, она должна быть достаточно сильной, чтобы ей не пытались навязать сдачу суверенитета.
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"Тогда может быть мирная победа. Сейчас все эти разговоры – нереалистичны. К сожалению, не будет никакого урегулирования, пока у Украины будут слабые места", – сообщил Чалый.
Задание для Украины
По мнению экс-посла для урегулирования конфликта, Украина должна:
- усилить институциональные возможности;
- усилить оборонительную способность;
- строить новые альянсы с Великобританией, странами НАТО, США.
Чалый подчеркнул, что дипломатические разговоры важно продолжать. Поскольку Украина должна мешать России навязывать миру позицию, мол, это мы "разрушаем дипломатический трек".
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- Из-за того, что у ЕС нет оборонного альянса с Украиной, в случае обострения ситуации на Донбассе Киев может рассчитывать только на себя. Максимум чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.
- Однако Украина получила более сильных партнеров, способных без боязни вступить в бой с агрессором.
- В то же время, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Запад совместно работают над планом сдерживания агрессии со стороны России. По словам министра, сейчас говорится не об "опасениях", а о вполне реалистичной оценке угроз.