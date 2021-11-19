Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. Він наголосив, що не вірить у домовленості з Росією.

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"Фактично, Росія хоче мати повністю контрольований анклав на території України. Це неприпустимі речі. Росія не має права нам заперечувати свій вибір моделі безпеки", – підкреслив експосол.

Сценарій безпеки

"Наразі існує нереалістичний сценарій, але він поки найбільш ефективний. Це приєднання України до колективної системи безпеки та оборони – НАТО. Зрозуміло, що сьогодні політичного консенсусу в НАТО немає", – повідомив Чалий.

На його думку, інший важливий елемент – це готовність України зупинити російську агресію. Водночас вона має бути достатньо сильною, щоб їй не намагались нав'язали здачу суверенітету.

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"Тоді може бути мирна перемога. Зараз всі ці розмови – нереалістичні. На жаль, не буде ніякого врегулювання, поки Україна матиме слабкі місця", – повідомив Чалий.

Завдання для України

На думку експосла для врегулювання конфлікту Україна повинна:

підсилити інституційні спроможності;

підсилити оборонну здатність;

розбудовувати нові альянси з Великою Британією, країнами НАТО, США.

Чалий наголосив, що дипломатичні розмови важливо продовжувати. Оскільки Україна має заважати Росії нав'язувати світу позицію, мовляв, це ми "руйнуємо дипломатичний трек".

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