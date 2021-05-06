Российская сторона развернула очередной этап информационной кампании по дискредитации мер по усилению перемирия.

Целью таких действий является продвижение новой интерпретации механизма реагирования на нарушение режима прекращения огня.

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Что хочет Кремль

нивелировать роль миссии ОБСЕ на Донбассе;

легализовать боевиков на оккупированных территориях, продвигая механизмы документально оформленного прямого взаимодействия с ними.

Кроме того, Россия хочет дискредитировать украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации, отметили в ООС. Через так называемые средства массовой информации в ОРДЛО распространяют фейки о якобы использовании специально маркированных автомобилей центра для военных задач.

Боевики не являются субъектом переговоров

Субъектами переговоров Трехсторонней контактной группы являются Украина, Россия и ОБСЕ. О том, что боевики не являются субъектами процесса, признал даже представитель Москвы.

Несмотря на это, российская сторона постоянно срывает заседания подгрупп, пытаясь приобщить к составу ТКГ террористов. Например, Маю Пирогову.