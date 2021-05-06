Россия хочет легализовать боевиков в ТКГ и нивелировать роль ОБСЕ
Российская сторона развернула очередной этап информационной кампании по дискредитации мер по усилению перемирия.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Целью таких действий является продвижение новой интерпретации механизма реагирования на нарушение режима прекращения огня.
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Что хочет Кремль
- нивелировать роль миссии ОБСЕ на Донбассе;
- легализовать боевиков на оккупированных территориях, продвигая механизмы документально оформленного прямого взаимодействия с ними.
Кроме того, Россия хочет дискредитировать украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации, отметили в ООС. Через так называемые средства массовой информации в ОРДЛО распространяют фейки о якобы использовании специально маркированных автомобилей центра для военных задач.
Боевики не являются субъектом переговоров
Субъектами переговоров Трехсторонней контактной группы являются Украина, Россия и ОБСЕ. О том, что боевики не являются субъектами процесса, признал даже представитель Москвы.
Несмотря на это, российская сторона постоянно срывает заседания подгрупп, пытаясь приобщить к составу ТКГ террористов. Например, Маю Пирогову.
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