Російська сторона розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з дискредитації заходів щодо посилення перемир'я. Агресор робить це для втілення своїх завдань.

Метою таких дій є просування нової інтерпретації механізму реагування на порушення режиму припинення вогню.

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Що хоче Кремль

нівелювати роль місії ОБСЄ на Донбасі;

легалізувати бойовиків на окупованих територіях, просуваючи механізми документально оформленої прямої взаємодії з ними.

Крім того, Росія хоче дискредитувати українську сторону Спільного центру з контролю та координації, зазначили в ООС. Через так звані засоби масової інформації в ОРДЛО поширюють фейки щодо нібито використання спеціально маркованих автомобілів центру для військових завдань.

Бойовики не є суб'єктом перемовин