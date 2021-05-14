В России хотят ликвидировать компанию "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении Виктору Медведчуку касательно покушения на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Соответствующая запись в реестре юридических лиц России сделана уже на следующий день после вручения куму Путина подозрения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

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Страна-агрессор ликвидирует компанию

Согласно выписке, 12 мая 2021 года начали процедуру ликвидации компании "Новые проекты", которая владеет российской лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", которая до оккупации Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано: "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (российском едином государственном реестре юридических лиц – 24 канал) сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".



В России хотят ликвидировать компанию "Новые проекты" / Фото "Схем"

В выписке на компанию по состоянию на 14 мая 2021 года существует "запись №19" с октября 2020 года, о том, что инспекторы федеральной налоговой службы России провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили определенную недостоверность данных. И именно это стало основанием для регистрационной службы России 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись №20),

– сообщают "Схемы".

Однако журналисты отмечают, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 года – в ней отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020 года касательно компании были установлены нарушения.

Хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Все это может указывать на то, что их внесли "задним числом".

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" все еще остается в силе до 2046 года.

Дело Медведчука: коротко

Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Печерский суд Киева 13 мая выбирал пророссийскому нардепу меру пресечения. Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога в 300 миллионов гривен.

Однако суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.

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