Россия хочет лишить Украину выходов к Черному и Азовскому морям, – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Не сумев захватить столицу Украины за первые дни войны, оккупанты несколько изменили фокус и сосредоточились на южных областях.
В южной части Украины продолжаются активные боевые действия. Россияне хотят отрезать Украину от Черного и Азовского морей.
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Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское моря.
– говорится в сообщении Генштаба.
Есть и хорошая новость
Хорошая новость состоит в том, что захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов.
Между тем, наши защитники продолжают держать оборону.
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