Россия хочет мобилизовать 500 тысяч оккупантов: в ГУР рассказали, когда их бросят в наступление

России катастрофически не хватает живой силы. Страна-террорист собирается мобилизовать еще полмиллиона оккупантов. Их планируют бросить в наступление уже весной и летом 2023 года.

Подробности рассказал Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Министерства обороны. Чтобы подготовить военные формирования, стране-террористу понадобятся 2 месяца.

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Скибицкий отметил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов, а также – оружия. Оно необходимо, чтобы оснастить новые резервные подразделения.

Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах,

– добавил Скибицкий.

Россия готовится к масштабной мобилизации