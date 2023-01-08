Россия хочет мобилизовать 500 тысяч оккупантов: в ГУР рассказали, когда их бросят в наступление
8 января 2023, 12:09Читати новину українською
Источник:The Guardian
России катастрофически не хватает живой силы. Страна-террорист собирается мобилизовать еще полмиллиона оккупантов. Их планируют бросить в наступление уже весной и летом 2023 года.
Подробности рассказал Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Министерства обороны. Чтобы подготовить военные формирования, стране-террористу понадобятся 2 месяца.
Обратите внимание После войны российской армии не будет у наших границ, – интервью с Михаилом Подоляком
Скибицкий отметил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов, а также – оружия. Оно необходимо, чтобы оснастить новые резервные подразделения.
Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах,
– добавил Скибицкий.
Россия готовится к масштабной мобилизации
- В ГУР МО в январе 2023 года заявили, что Россия готовится мобилизовать еще 500 тысяч оккупантов. Это – в дополнение к мобикам, которых забрали с октября прошлого года.
- Эстонская разведка считает, что новая волна мобилизации в России может начаться после Рождества.
- Сколько бы россиян ни мобилизовали, Россия уже проиграла.
- По состоянию на 8 января Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт к Кобзону отправились уже 111 170 оккупантов. Только за сутки удалось ликвидировать 430 захватчиков.