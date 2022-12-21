Арест или штраф: Россия намерена наказывать за карту без оккупированных территорий Украины

Российская госдума предварительно одобрила законопроект, о наказании за распространение карт без оккупированных территорий Украины. Говорят, мол, это "обжалует территориальную целостность России".

Законопроект российские депутаты приняли в первом чтении. Предлагают штраф или даже арест на 15 суток. Размер штрафа может достигать 1 миллиона рублей.

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Рассказывают об "экстремизме"

Караты намерены за распространение карт без оккупированных украинских Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Такие карты хотят признать "экстремистскими материалами".

Если закон примут, туда может попасть любая карта, на которой, например, аннексированные территории Украины не обозначены как часть России. Это означает, что правовой беспредел захватчиков набирает обороты.

В Думе выдают абсурдные заявления, что распространение таких карт – это "часть гибридной войны, развязанной Западом против России".

Россия признала свои преступления в Украине

Российская дума 18 декабря в первом чтении приняла проект закона, отменяющего уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, если их совершили "ради защиты интересов России". О каких интересах может говориться в чужой стране – непонятно. Однако таким образом они признали факт массовых преступлений, совершаемых российской армией в Украине.