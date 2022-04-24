Россия хочет наступать на Кривой Рог с Херсонщины: город готов к защите

Аппетиты России в захвате нашей территории растут каждый день. Но ВСУ им быстро дают достойный отпор.

Теперь россияне похоже, что готовятся к вероятному наступлению на Кривой Рог. Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

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Враг собирает наступательное ударное формирование на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется,

– говорит он.

По словам Вилкула, планы врага известны и город готов к любому развитию ситуации.

В частности, готов гарнизон города, все воинские части. Также для защиты построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны.

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