Тепер росіяни схоже, що готуються до ймовірного наступу на Кривий Ріг. Про це повідомив голова міста Олександр Вілкул.

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Ворог збирає наступальне ударне формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається,

– каже він.

За словами Вілкула, плани ворога відомі й місто готове до будь-якого розвитку ситуації.

Зокрема, готовий гарнізон міста, всі військові частини. Також для захисту збудували глибокоешелоновану оборону та багатоступеневі укріпрайони.

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